В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР и России вспоминают детей - жертв войны в Донбассе

Виктория Ивашечкина
10:20 27.07.2022
Всего с 2014 года из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 130 детей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сегодня, 27 июля, День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Их вспоминают и в ДНР, и в России. В Москве на площади Донецкой Народной Республики собрались участники митинга-реквиема. Они возложат цветы и выпустят в небо воздушные шары.

В Донецке главные мероприятия пройдут на Аллее ангелов. Там была установлена плита с именами погибших, некоторым из которых не было и года. Всего с 2014 года из-за обстрелов, которые вели ВСУ, погибли 130 детей. Более 500 были ранены.

Напомним, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе.

Ранее жители Мариуполя рассказали о преступлениях националистов в отношении детей. По словам горожан, все началось в 2015 году, при полном попустительстве правоохранительных органов.

Местные жители рассказали, что сотрудники полиции отказывались принимать заявления на боевиков и всячески затягивали следствие. А когда началась специальная военная операция на территории Украины, радикалы начали убивать всех подряд, в том числе и детей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:31 Вопросы истории
Видео
В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки
09:41 В стране и мире
Видео
Никого не пускают: кадры Антоновского моста в Херсоне, который обстреляли ВСУ
09:27 В стране и мире
Зеленский предложил на пост генпрокурора Украины депутата Костина
08:33 В стране и мире
Видео
Затопило улицы и дороги: в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов
08:28 В стране и мире
В России планируют разработать оборудование для связи 6G
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.