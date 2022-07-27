В ДНР и России вспоминают детей - жертв войны в Донбассе

Всего с 2014 года из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 130 детей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 27 июля, День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Их вспоминают и в ДНР, и в России. В Москве на площади Донецкой Народной Республики собрались участники митинга-реквиема. Они возложат цветы и выпустят в небо воздушные шары.

В Донецке главные мероприятия пройдут на Аллее ангелов. Там была установлена плита с именами погибших, некоторым из которых не было и года. Всего с 2014 года из-за обстрелов, которые вели ВСУ, погибли 130 детей. Более 500 были ранены.

Напомним, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе.

Ранее жители Мариуполя рассказали о преступлениях националистов в отношении детей. По словам горожан, все началось в 2015 году, при полном попустительстве правоохранительных органов.

Местные жители рассказали, что сотрудники полиции отказывались принимать заявления на боевиков и всячески затягивали следствие. А когда началась специальная военная операция на территории Украины, радикалы начали убивать всех подряд, в том числе и детей.