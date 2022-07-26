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Последствия обстрела ВСУ: новые кадры с места пожара на нефтебазе в Донецке

Виктория Ивашечкина
Роман Закурдаев
09:14 26.07.2022
Сейчас спасатели проливают цистерны с топливом, чтобы не допустить повторного возгорания.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» опубликовала кадры с места мощного возгорания нефтебазы в Буденновском районе Донецка. Напомним, ранее стало известно об обстреле района со стороны ВСУ. Украинские военные во время атаки применили боеприпасы калибром 155 миллиметров. 

По словам корреспондента Романа Закурдаева, сейчас открытого огня нет. Спасатели проливают цистерны, в которых находится топливо, чтобы не допустить повторного возгорания. Масштаб ЧП мог быть более серьезным, если бы спасатели не успели вовремя отбуксировать цистерны. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС.

Накануне ВСУ обстреляли город Алчевск в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили по городу пять ракет. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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