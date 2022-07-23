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Убийца Синдзо Абэ заключен под стражу

Елизавета Потейчук
06:58 23.07.2022
По данным агентства, мужчине назначили психиатрическую экспертизу.
Убийца Синдзо Абэ заключен под стражу
© Фото: Teera Noisakran Keystone Press Agency Globallookpress
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Окружной суд Нары принял решение заключить под стражу убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что судебное разбирательство по делу Тэцуя Ямагами продлится до конца ноября.

Как отмечает агентство Kyodo, мужчине назначили психиатрическую экспертизу, поэтому суду предстоит установить, сможет ли Ямагами нести уголовную ответственность и в какой степени.

Уточняется, что полиция намерена провести и баллистическую экспертизу, изучив пистолеты, которые убийца изготовил собственноручно. Предполагается, что Ямагами могут предъявить обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. По данным агентства, в общей сложности в доме мужчины нашли семь самодельных пистолетов.

Экс-премьер Японии был застрелен двумя выстрелами в спину 8 июля в городе Нара. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями. Предполагаемый убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Абэ госпитализировали в больницу, где он скончался.

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