Россия откроет свои новые консульства в четырех странах

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Россия планирует открыть диппредставительства в казахстанском Актау, белорусском Гродно, мексиканском Канкуне и в узбекском Самарканде. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин.

«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан»,— передает ТАСС слова дипломата.

Иван Волынкин также отметил, что планируется кардинально увеличить штат посольств в странах СНГ, Латинской Америки, Африки и Азии. По его словам, продуктивнее всего работа по этому направлению ведется в Мальдивской Республике.

Напомним, ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. Также Иван Волынки отметил, что для граждан иностранных государств сейчас созданы достаточно благоприятные условия для въезда в Россию.