В Кронштадте прошел крестный ход с мощами адмирала Ушакова

Мощи святого воина Феодора Ушакова, который был причислен к лику святых Русской православной церковью в 2001 году, привозят в Санкт-Петербург каждый год.

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В Кронштадте состоялся морской крестный ход с мощами великого русского флотоводца адмирала Ушакова, которые доставили из Мордовии. Почетный караул сопроводил святыню на борт «Буревестник».

Катер проследовал вдоль кораблей - участников главного парада ко Дню Военно-морского флота. На палубах выстроились все экипажи, чтобы приветствовать процессию. В пути ковчег сопровождали служители мужского Санаксарского монастыря, где хранится реликвия.

Мощи святого воина Феодора Ушакова, который был причислен к лику святых Русской православной церковью в 2001 году, привозят в Санкт-Петербург каждый год. Адмирала называют непобедимым. Он выиграл пять морских сражений и не потерпел ни одного поражения.

Ранее телеканал «Звезда» показал кадры первой сводной тренировки Главного военно-морского парада. Первая сводная тренировка прошла без показа самолетов морской авиации - их вылет отменили из-за плохих метеоусловий на аэродромах базирования. Но возможность отработать действия всем вместе еще представится на генеральной репетиции Главного военно-морского парада, которая назначена на 28 июля.