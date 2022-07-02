Politico: западные лидеры боятся усталости населения от событий на Украине

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Население западных стран в скором времени может устать от событий на Украине и обратиться к внутренней повестке, такие тенденции уже прослеживаются. Подобная ситуация вызывает обеспокоенность у лидеров этих государств, пишет издание Politico.

Саммит НАТО в Мадриде позволил военному блоку продемонстрировать «беспрецедентное единство», а президент США Джо Байден заявил, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Учитывая приглашение в альянс Финляндии и Швеции, общий настрой внутри военного блока соответствует этим высказываниям, однако «на стене, которую построил Запад, уже видны трещины», замечает издание.

Так, мировые лидеры опасаются, что избиратели вскоре устанут от украинской повестки. На это, в частности, обратила внимание премьер Эстонии Каи Каллас. В беседе с журналистами газеты она сказала, что усталость после четырех месяцев противостояния «начинается повсюду», усиливаясь в связи с энергетическим кризисом, высокой инфляцией и пандемией коронавируса, «который никуда не денется». В то же время Каллас уточнила, что «уставать нельзя» и необходимо продолжить поддерживать Украину.

Издание также обращает внимание на опрос, проведенный в США социологической службой YouGov. Его результаты показали, что лишь восемь процентов американцев считают главным приоритетом Байдена «обеспечение поражения России на Украине», тогда как самым популярным ответом - так считают 38 процентов - стал: «снизить или устранить инфляцию». По мнению экспертов, итоги опроса не вызывают удивления, учитывая проблемы США в экономике. Американский народ бы предпочел, чтобы президент сосредоточил свое внимание на внутренних проблемах и благополучии жителей страны.

Ранее в США предсказали крах современного мироустройства. Дефицит продуктов питания и энергоресурсов во многих странах уже объявлен «концом света», сообщает Fox News.