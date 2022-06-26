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В США предрекли крах современного мироустройства

Марина Крижановская
05:52 26.06.2022
Так, ведущий и его гость обсудили, каковы причины ухудшения состояния глобальной системы. Было отмечено, что функционирование глобального миропорядка находилось под ответственностью США.
В США предрекли крах современного мироустройства
© Фото: Europa Press, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Дефицит продуктов питания и энергоресурсов во многих странах мира уже назван «концом света». Так, в Соединенных Штатах предположили, что современный мир может разрушиться по экономическим причинам.

Ведущий программы «Прайм-тайм Джесси Уоттерса» на телеканале Fox News привел пример таких стран как Шри-Ланка и Перу, которые уже испытывают на себе кризис продовольствия. Он задается вопросом: может ли какая-либо страна выжить в этих условиях.

Его собеседником стал писатель Питер Зейхан. Он назвал причины ухудшения состояния глобальной системы.

Зейхан сообщил, что функционирование глобального миропорядка было под ответственностью США. Он добавил, что американские военно-морские силы защищали судоходство, но теперь эта способность утрачена.

«Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе. Этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70», - рассказал собеседник телеведущего Уоттерса.

Ранее сообщалось, что во время азиатского турне президента США Джо Байдена речь зашла о действиях России на Украине. Тогда главной темой стало противодействие растущему влиянию Китая.

По результатам четырехстороннего диалога Япония, Индия, Австралия и США договорились о совместной охране морских границ, разработке вакцин против новых инфекционных заболеваний и укреплении кибербезопасности. 

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