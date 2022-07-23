Россия доставила в Херсон 350 тонн медикаментов

Медицинские учреждения Херсона и Херсонской области работают в штатном режиме и оказывают бесплатное лечение всем жителям Херсонщины.

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Департамент здравоохранения Херсонской области получил гуманитарную помощь от Российской Федерации - 350 тонн медикаментов. Все медицинские учреждения Херсонщины будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам Херсонской области.

Начальник Департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев от лица всех жителей Херсонщины поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина, Правительство России и Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко за гуманитарный груз и за осуществление доставки медикаментов в кратчайшие сроки. Ильмиев также особо поблагодарил за оказание всевозможной помощи региону.

Напомним, что медицинские учреждения Херсона и Херсонской области работают в штатном режиме и оказывают бесплатное лечение всем жителям Херсонщины.

Ранее в пресс-службе министра энергетики сообщили, что Херсонскую и Запорожскую области соединили с энергетической системой Российской Федерации. Министр энергетики России Николай Шульгинов уточнил, что работы удалось реализовать в кратчайшие сроки, они прошли в рамках оказания гуманитарной помощи освобожденным территориям.