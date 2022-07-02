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Первый Пенсионный фонд в Херсонской области возобновил работу

Анна Назайкина
06:30 02.07.2022
На регистрацию на данный момент хотят попасть сотни человек. Все, кто обратился и прошел оформление, в обязательном порядке получат положенные соцвыплаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Херсоне снова заработал Пенсионный фонд - город продолжает возвращаться к мирной жизни. Администрация пригласила всех пенсионеров прийти на регистрацию. Из документов с собой нужно было пенсионное удостоверение, паспорт и идентификационный код.

На регистрацию на данный момент хотят попасть сотни человек. Все, кто обратился и прошел оформление, в обязательном порядке получат положенные соцвыплаты. Жительница Херсона Людмила смогла посетить фонд в числе первых.

«Оформилась, зарегистрировалась на пенсию, завтра уже получу пенсию. Сказали что зарегистрирована, так что будет все нормально», - рассказала она.

Из-за того, что в регионе сейчас функционирует только одно отделение Пенсионного фонда, у входа в здание сейчас образуются большие очереди.

Власти Херсонской области принимают все необходимые меры для того, чтобы открывались новые отделения по всей территории региона и ситуация для пенсионеров нормализовалась.

Накануне стало известно, что первый за восемь лет автобус начал курсировать между Херсоном и Крымом. Рейсы стартовали накануне в полседьмого утра. Купить билет в Херсонской и Запорожской областях можно за рубли и гривны.

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