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Полная зачистка: кадры боевой работы ВДВ по освобождению населенных пунктов от ВСУ

05:45 26.07.2022
В ходе боя десантники заняли огневые позиции и провели боевую стрельбу из снайперского и тяжелого пулеметного вооружения, уничтожив личный состав и автомобильную технику подразделений украинских войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры ведения боевых действий российскими подразделениями Воздушно-десантных войск при освобождении населенных пунктов в ходе специальной военной операции на Украине.

Военнослужащие в составе штурмовых групп в условиях городской застройки продвигаются вперед под прикрытием снайперских пар и расчетов крупнокалиберных пулеметов. Укрепленные украинскими военными огневые точки уничтожаются выстрелами из минометных орудий.

В ходе боя десантники заняли огневые позиции и провели боевую стрельбу из снайперского и тяжелого пулеметного вооружения, уничтожив личный состав и автомобильную технику подразделений украинских войск.

Ранее Минобороны России показало видео штурма украинского опорного пункта десантниками ВС РФ. В оборонном ведомстве сообщили, что подразделение ВДВ на боевых машинах десанта совершило марш в назначенный район и, развернувшись в боевые порядки, взяло штурмом опорный пункт врага.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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