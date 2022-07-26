Армия Полная зачистка: кадры боевой работы ВДВ по освобождению населенных пунктов от ВСУ В ходе боя десантники заняли огневые позиции и провели боевую стрельбу из снайперского и тяжелого пулеметного вооружения, уничтожив личный состав и автомобильную технику подразделений украинских войск. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры ведения боевых действий российскими подразделениями Воздушно-десантных войск при освобождении населенных пунктов в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащие в составе штурмовых групп в условиях городской застройки продвигаются вперед под прикрытием снайперских пар и расчетов крупнокалиберных пулеметов. Укрепленные украинскими военными огневые точки уничтожаются выстрелами из минометных орудий. В ходе боя десантники заняли огневые позиции и провели боевую стрельбу из снайперского и тяжелого пулеметного вооружения, уничтожив личный состав и автомобильную технику подразделений украинских войск. Ранее Минобороны России показало видео штурма украинского опорного пункта десантниками ВС РФ. В оборонном ведомстве сообщили, что подразделение ВДВ на боевых машинах десанта совершило марш в назначенный район и, развернувшись в боевые порядки, взяло штурмом опорный пункт врага. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика