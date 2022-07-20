В российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделение ВДВ на боевых машинах десанта совершило марш в назначенный район и, развернувшись в боевые порядки, взяло штурмом опорный пункт врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео штурма украинского опорного пункта десантниками ВС РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделение ВДВ на боевых машинах десанта совершило марш в назначенный район и, развернувшись в боевые порядки, взяло штурмом опорный пункт врага.

«При овладении опорным пунктом десантники подавили огневые точки, технику и вооружение, ведя огонь из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов», - говорится в сообщении.

При этом штурмующих поддерживал огонь минометов и танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских войск.

По словам командира полка ВДВ, овладение опорным пунктом противника позволило блокировать нужный населенный пункт с южного направления. По его словам, также штурмовые отряды были усилены огнеметными подразделениями.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов