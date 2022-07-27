Титулованные спортсмены провели мастер-классы для участников СВО в филиале госпиталя Бурденко

Для проведения мастер-классов на территории госпиталя разместили специальный инвентарь и подготовили площадки для ознакомления с видами спорта.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В филиале госпиталя имени Бурденко Минобороны РФ спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, которые получили ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Президент Паралимпийского комитета Павел Рожков в ходе приветственного слова отметил, что физическая культура и спорт являются одним из самых эффективных способов реабилитации. Он добавил, что в РФ в сфере адаптивной физкультуры и спорта лучшие специалисты и современные методики.

«Уже сегодня некоторые из участников специальной военной операции успешно выступают на различных соревнованиях. Если кому-то из вас будет необходима консультация в выборе спортивной секции и вида спорта, вы всегда можете обратиться к нам в комитет, где вам обязательно помогут», - сказал он.

Для проведения мастер-классов на территории госпиталя разместили спортивный инвентарь и подготовили площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта. Среди них - велоспорт, фехтование, следж-хоккей, волейбол сидя, стрельба из лука и пулевая стрельба.

В числе прибывших чемпионы и призеры Паралимпийских игр. Спортсмены, тренеры сборных команд России и сотрудники Паралимпийского комитета провели консультации и предоставили информацию о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в России.

Накануне участников специальной операции по защите Донбасса в военном госпитале в Феодосии навестил народный артист России Филипп Киркоров. Он отметил, что своим визитом хотел поддержать военнослужащих, которые рискуют самым дорогим - своими жизнями.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.