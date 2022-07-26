Киркоров навестил участников СВО в военном госпитале в Крыму

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Народный артист России Филипп Киркоров навестил участников специальной операции по защите Донбасса в военном госпитале в Феодосии.

Певец оставил автограф на подарках для военнослужащих, а также вручил им билеты на свой концерт.

«Я узнал, что здесь проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен в сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни», - сказал он.

В начале месяца народный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь в Новосибирске. Там он поддержал российских военнослужащих своим выступление. Он представил отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды», а также спел несколько композиций и прочитал стихи.