В МВД ЛНР заявили об освобождении населенного пункта Новолуганское
Ранее удалось освободить Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске.
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Населенный пункт Новолуганское взят под контроль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Мне десять минут назад пришло сообщение: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», - сообщил он в эфире «Соловьев Live».
Ранее Народной милиции ЛНР удалось освободить Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске. На территории предприятия после ухода украинских войск обнаружили огромное количество мин и растяжек.