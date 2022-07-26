В стране и мире В МВД ЛНР заявили об освобождении населенного пункта Новолуганское Анна Касаткина Ранее удалось освободить Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Населенный пункт Новолуганское взят под контроль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. «Мне десять минут назад пришло сообщение: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», - сообщил он в эфире «Соловьев Live». Ранее Народной милиции ЛНР удалось освободить Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске. На территории предприятия после ухода украинских войск обнаружили огромное количество мин и растяжек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика