В стране и мире В ЛНР рассказали, что ВСУ перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС Анна Назайкина Он подчеркнул, что данный объект удалось освободить Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС РФ и НМ ДНР. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Бойцы ВСУ оставили большое количество мин и растяжек перед тем, как покинуть территорию Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске, рассказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко. Он подчеркнул, что данный объект удалось освободить Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС РФ и НМ ДНР. «На территории предприятия обнаружено огромное количество мин, растяжек. Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать», - сказал он РИА Новости. Ранее житель Луганской Народной Республики рассказал, что видел своими глазами, как украинские боевики подорвали главную телевышку Лисичанска при отступлении. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии официальная Москва неоднократно подчеркивала, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация» - военная операция проводится с целью демилитаризовать и денацифицировать Украину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика