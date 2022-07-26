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«Ничего хорошего»: депутат бундестага оценил перспективы Германии на фоне энергокризиса

Анна Касаткина
22:18 26.07.2022
Энергокризис, по словам депутата, в первую очередь ударит по самым бедным слоям населения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ansgar Koreng, CC BY-SA 3.0 de, Wikimedia
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Первый шок населения от новых цен на энергоресурсы и рост социальной напряженности в Германии может прийтись на осень. Такое предположение в разговоре со «Звездой» сделал депутат бундестага Евгений Шмидт.

«В условиях энергокризиса и высоких цен Германию, естественно, не ждет ничего хорошего. Об этом даже открыто говорят правительственные политики, те, которые участвуют в правительственной коалиции», - отметил он.

В связи с этой ситуацией, по словам Шмидта, рассматривается ряд мер: ограничение температуры в помещениях, отказ от отопления некоторых общественных пространств, подача электричества по часам и другие.

«Энергокризис коснется, в первую очередь, малообеспеченное население. Тех, кто сейчас живет буквально от зарплаты до зарплаты. Многим осенью будут приходить повышенные счета на коммунальные услуги, там могут в разы вырасти тарифы коммунальные, которые просто люди не в силах будут оплатить. Им придется обращаться к государству за помощью, что конечно же, приведет к некому всплеску социальной напряженности», - отметил собеседник телеканала.

Депутат добавил, что пока население спокойно, так как люди находятся в отпусках и стараются сохранять позитивный настрой, однако к осени «будет совсем другое настроение царить».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в случае дефицита газа страна столкнется с крупными социальными волнениями и больше не сможет помогать Украине. Именно поэтому, по ее словам, Канаду пришлось убедить вернуть турбину для «Северного потока».

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