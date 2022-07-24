The Spectator: ФРГ может перестать поддерживать Украину в случае дефицита газа

В статье издания подчеркивается, что власти Германии не смогут скрыть панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок допустила, что Германия перестанет оказывать поддержку Украине, если столкнется с дефицитом газа в стране. Об этом говорится в статье журнала The Spectator.

Как пишет издание, глава МИД Германии «сыграла на руку» президенту Российской Федерации Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть России турбину для трубопровода «Северный поток».

«Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку "в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями"», - пишет обозреватель журнала.

В статье издания подчеркивается, что власти Германии не смогут скрыть панику из-за надвигающегося кризиса в энергетической отрасли.

«Германия по-прежнему заметно нервничает: неясно, хватит ли ей газа, чтобы пережить зиму», - отмечает издание.

Ранее вице-канцлер Германии сравнил запуск «Северного потока-2» с поднятием белого флага. Немецкий политик отметил, что использование этого газопровода могло бы стать символом разрушения санкций в адрес Российской Федерации.

До этого поставки газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию были возобновлены. С 11 июля на газопроводе проводились технические работы.