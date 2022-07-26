Невзирая на три дела СБУ: как главврач больницы в Харьковской области продолжает выполнять свой долг

Больница не прекращала работать ни на один день. Даже когда линия соприкосновения проходила по жилым кварталам. Прием раненых и больных вели в подвале медучреждения.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городской больнице в Харьковской области продолжают оказывать помощь пострадавшим мирным жителям от обстрелов украинских военных. Почти все сотрудники остались в городе и все еще, рискуя жизнью, выполняют свой долг, несмотря на прилеты со стороны украинских войск. Мысли уехать не допускал и главный врач медучреждения Александр Божков, невзирая на то, что СБУ завела на него три уголовных дела.

Александр Андреевич отправляется на незапланированный обход после ночной смены. Поспать снова не получилось - начали поступать пострадавшие мирные жители. Все с осколочными ранениями разной степени тяжести. Жители города на передовой рассказывают, где попали под обстрел артиллерии ВСУ.

«Как раз получали выплаты 10 тысяч. И как раз с мамой вышли, сели в машину. Нужно сказать, что этот удар был нанесен по местам скопления людей. В такое время. В 11 часов», - рассказали местный житель и главврач.

Количество раненых и убитых от этого прилета еще только выясняется. Людей из очереди продолжают привозить российские военные и оставшиеся на ходу кареты скорой помощи. Опять много тяжело раненых.

Больница в городе на передовой продолжает работать. Врачи ведут прием, даже работает операционная. Вот прямо сейчас идет операция. У женщины удаляют осколок.

Российские военнослужащие предоставили дизельные генераторы и горючее к ним, чтобы оборудование в операционных и палатах работало без перебоев и было постоянное освящение. Медикаменты привозят гуманитарные конвои МЧС на белых «КамАЗах» и «Уралах».

Больница не прекращала работать ни на один день. Даже когда линия соприкосновения проходила по жилым кварталам. Прием раненых и больных вели в подвале медучреждения. Обеспечить пациентам элементарные условия пребывания получилось после того, когда украинские подразделения были выбиты за пределы населенного пункта, рассказывает Александр Андреевич. Сейчас работает кухня, прачечная, у людей даже есть возможность читать газеты, слушать радио и смотреть телевизор.

После обхода уставшего главврач Александр показал разрушенные ВСУ корпуса. Уничтожено реанимационное и другое медицинское оборудование, коммуникации, лифты в хирургии, несколько прилетов было в неврологическое отделение. Заходить на эти этажи врачи и персонал отважились совсем недавно.

«Сюда никто не поднимался, чтобы оценить степень. Потому что в любой момент можно подняться и не вернуться. Поэтому все сидели в подвале. А сколько здесь было. Было много прилетов. Во всяком случае было воронок. Их было шесть», - поделился Божков.

Он рассказал, что коллектив работает в спайке с военными медиками. Специалисты в погонах имеют высочайшую квалификацию, опыт работы с огнестрельными и осколочными ранениями. В крайне тяжелых случаях армейская авиация ВС РФ доставляет пострадавших в Россию для дальнейшей их переброски в лучшие лечебные учреждения страны.

«Сейчас в Российской Федерации девочка четыре с половиной годика, и девушка - ее сестра пятнадцатилетняя. И их мама, которые были просто на пляже. Там нет позиций военных. И в огородах, которые находились и погиб 13-летний мальчик на глазах у своей бабушки. Они просто садили для того, чтобы как-то выжить в это время», - отметил главврач.

Прилеты в огороды частных домов и во дворы многоквартирных, в очереди за продуктовыми наборами и гуманитарными выплатами - кассетами, фосфором, осколочно-фугасными - узнаваемый почерк ВСУ. Менять его, судя по статистике прилетов, никто не собирается. Если не будут доставать «Градами», отступая, начнут стрелять HIMARS, говорят в городе на передовой. Поэтому работы у российских военных медиков, их гражданских коллег в ближайшее время не уменьшится.

Ранее Министерство обороны России показало видео работы специалистов медслужбы ЗВО в Харьковской области. На кадрах - медики оказывают помощь мирным жителям региона в зоне проведения специальной военной операции. На видео запечатлен момент, когда специалисты медпунктов делают обход по домам. Таким образом к тем людям, у которых нет возможности дойти до медпунктов, военные медики приходят сами.