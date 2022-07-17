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Помощь на дому: кадры работы военных медиков ЗВО в Харьковской области

06:58 17.07.2022
К тем людям, у которых нет возможности дойти до медпунктов, специалисты медслужбы приходят сами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало видео работы специалистов медслужбы ЗВО в Харьковской области. На кадрах - медики оказывают помощь мирным жителям региона в зоне проведения специальной военной операции.

На видео запечатлен момент, когда специалисты медпунктов делают обход по домам. Таким образом к тем людям, у которых нет возможности дойти до медпунктов, военные медики приходят сами.

Они оценивают состояние пациентов, обрабатывают раны, проверяют, как идет заживление, есть ли положительная динамика.

Ранее «Звезда» рассказывала, российские военные врачи спасли жительницу Изюма, пострадавшую при обстреле со стороны украинских националистов. Медики провели две операции, чтобы спасти раненную осколком снаряда ВСУ женщину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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