Народный артист России Безруков посетил раненых участников спецоперации в Новосибирске

Актер представил зрителям в госпитале отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды». Также он исполнил песни известных российских исполнителей, а также прочитал стихи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Народный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в Новосибирске. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В госпитале Безруков встретился с участниками специальной военной операции - в данный момент они проходят лечение и реабилитацию.

Актер представил зрителям в госпитале отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды». Также он исполнил песни известных российских исполнителей, а также прочитал стихи.

Завершив выступление, народный артист России пообщался с ранеными и раздал автографы.

Отдельно Безруков посетил неспособных самостоятельно присутствовать на концерте пациентов прямо в их палатах. Актер пожелал крепкого здоровья и возвращения в строй и поблагодарил медицинский персонал госпиталя за труд.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов