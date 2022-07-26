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Эрдоган: Турция не поддержит Финляндию и Швецию в НАТО, пока не будут выполнены обязательства

Максим Крюков
01:01 26.07.2022
Президент Турции добавил, что парламент страны не одобрит протокол о присоединении к Североатлантическому альянсу скандинавских стран в случае, если ситуация не изменится.
Эрдоган: Турция не поддержит Финляндию и Швецию в НАТО, пока не будут выполнены обязательства
© Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, пока те не выполнят обязательства по борьбе с террористическими объединениями. Об этом заявил глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», - сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT.

Турецкий лидер подчеркнул, что меморандум, который был подписан в конце июня в Мадриде на саммите Североатлантического блока - лишь приглашение и, «если Финляндия со Швецией думают, что их сразу возьмут в НАТО, то глубоко ошибаются». Эрдоган добавил, что парламент страны не одобрит протокол о присоединении к альянсу скандинавских стран в случае, если ситуация не изменится.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах заморозить процесс присоединения к НАТО Швеции и Финляндии. Президент Турции напомнил, что Анкара выдвинула требования о борьбе с терроризмом, при выполнении которых будет получено согласие на вступление в организацию двух новых стран.

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