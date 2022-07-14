Алиханов рассказал, когда начнутся первые поставки грузов в Калининград по железной дороге

Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов ЕС по транзиту товаров из России. В документе указано, что поставки по автодорогам запрещены, однако для ж/д транспорта таких ограничений нет.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, когда начнутся первые поставки грузов в регион по железной дороге. По словам главы региона, товары, которые оказались под санкциями, начнут поставляться сегодня-завтра.

Как отметил Алиханов, трудности с калининградским транзитом удалось решить на 80 процентов, однако не следует останавливаться - нужно устранить проблему полностью.

Напомним, что ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран Европейского союза по транзиту товаров из России. В документе указано, что поставки по автомобильным дорогам запрещены. Однако для ж/д транспорта там нет никаких ограничений.

Впоследствии в Вильнюсе положительно оценили рекомендации ЕК. Там подчеркнули, что документом решаются все спорные моменты по данному вопросу.