Алиханов рассказал, когда начнутся первые поставки грузов в Калининград по железной дороге
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, когда начнутся первые поставки грузов в регион по железной дороге. По словам главы региона, товары, которые оказались под санкциями, начнут поставляться сегодня-завтра.
Как отметил Алиханов, трудности с калининградским транзитом удалось решить на 80 процентов, однако не следует останавливаться - нужно устранить проблему полностью.
Напомним, что ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран Европейского союза по транзиту товаров из России. В документе указано, что поставки по автомобильным дорогам запрещены. Однако для ж/д транспорта там нет никаких ограничений.
Впоследствии в Вильнюсе положительно оценили рекомендации ЕК. Там подчеркнули, что документом решаются все спорные моменты по данному вопросу.