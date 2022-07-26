Сознавшегося в двойном убийстве жителя Подмосковья доставили в следственный отдел
Сознавшегося в убийстве своих соседей жителя Подмосковья доставили в следственный отдел Павловского Посада, допрос продолжается. Соответствующие кадры опубликовало ГСУ СК России по региону.
«В следственный отдел по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области доставлен 53-летний местный житель, подозреваемый в двойном убийстве (п. а» ч. 2 ст.105 УК РФ) и написавший явку с повинной», - говорится в сообщении.
Как утверждается, планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу.
В минувшую субботу, 23 июля, на проселочной дороге недалеко от Павловского Посада было найдено тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Впоследствии на дачном участке в деревне Власово обнаружили труп 60-летнего мужчины с аналогичными ранениями. По факту убийства возбудили уголовное дело.