Телецентр на территории башни был одним из мест дислокации вооруженных сил Украины и «Правого сектора»*. Эта территория стала запретной зоной для жителей Лисичанска.

© Видео: НМ ЛНР © Фото: НМ ЛНР

Украинские боевики, отступая из Лисичанска, уничтожили главную телевышку города. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Как уточняется, главная телевышка транслировала российские новости, раскрывающие правду о преступных действиях националистов.

Житель города Вадим рассказал, что изначально мужчины с нашивками запрещенного на территории РФ «Правого сектора»* приехали к вышке за сутки.

«Ходили по территории, смотрели на основание телевышки...Был мощный взрыв, вышка пошатнулась. Через забор слышу как командир говорит: “Если вы через 10 минут ее на завалите, я вас завалю”. И щелкнул затвором. Через десять минут был еще один взрыв и вышка легла», - сказал он.

Как отметили в Народной милиции ЛНР, для того, чтобы избежать свое разоблачение и скрыть правду, украинские боевики уничтожили ее при отступлении из города. Было добавлено, что телецентр на территории башни был одним из мест дислокации вооруженных сил Украины и «Правого сектора»*. Эта территория стала запретной зоной для жителей Лисичанска.

Лисичанск - это последний крупный город в ЛНР, который до последнего оставался под контролем украинских националистов. В настоящий момент он находится под контроле ВС РФ и сил Народной милиции ЛНР.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации