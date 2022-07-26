Лавров заявил, что «Северный поток - 2» полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток - 2» полностью готов удовлетворить нужды Европы в топливе, но он закрыт по политическим причинам.

«И, конечно, "Северный поток - 2", который полностью готов к тому, чтобы удовлетворить нужды Европы в этом виде топлива, он просто закрыт по сугубо политическим причинам», - подтвердил дипломат на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.

Кроме этого, по словам Лаврова, несмотря на то, что все нормативно-правовые акты ЕС при строительстве были соблюдены, ЕК задним числом приняла директивы, которые тормозят завершение проекта.

Ранее в Германии жители обратились к правительству с требованием пустить в эксплуатацию «Северный поток - 2». Так читатели местной газеты отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе ФРГ, хотя он был готов к работе.