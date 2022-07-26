Передний край обороны: как держат украинские удары бойцы ДНР под Донецком

Противник ежедневно обстреливает периметр из артиллерии и стрелкового оружия. Но у этих бойцов стальная выдержка - отвечать им нельзя, чтобы не рассекретить свое положение. Во многом из-за таких невидимых огневых точек противник и не решается пойти вперед, потому что не знает, где и что его ждет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа «Звезды» во главе с корреспондентом Романом Закурдаевым оказалась первой на скрытой позиции бойцов батальона «Русь» Народной милиции ДНР. Это такой подземный дом на глубине 2,5 метров. Здесь солдаты отдыхают, спят, уходят на боевое дежурство.

Закапываются на позициях основательно. Это самый передний край обороны Донецка. Всего в 500 метрах земляные насыпи - «муравейник». Здесь так обозначают позиции ВСУ. Противник ежедневно обстреливает периметр из артиллерии и стрелкового оружия. Но у этих бойцов стальная выдержка - отвечать им нельзя, чтобы не рассекретить свое положение.

По разветвленной сети траншей в густой зеленке съемочную группу ведет Иван с позывным Биос - один из местных командиров.

Круглосуточное, а главное, максимально скрытое наблюдение. Во многом из-за таких невидимых огневых точек противник и не решается пойти вперед, потому что не знает, где и что его ждет.

«На позиции бойцов НМ ДНР выходим под канонаду нашей артиллерии. Бьют из РСЗО "Град", минометов, танков по позициям ВСУ», - прокомментировал корреспондент.

Когда противник ведет ответный огонь, иногда на позиции «русичей» прилетают неприятные «сюрпризы». Например, неразорвавшаяся мина калибра 120 миллиметров. Причем подрывать ее в обычный, сравнительно «тихий» по меркам передовой день нельзя - позиция будет засвечена. Поэтому пока что бойцы ходят, думают, выжидают момент, чтобы сделать это под шумовым и визуальным прикрытием вражеской артиллерии - так, чтобы противник не мог вычислить позиции по разрыву.

После нескольких часов работы, выждав безопасную паузу между обстрелами, съемочная группа выдвинулась назад. По другому, более короткому, но и открытому пути. Бегом, чтобы не подставиться под вражеский огонь. Расчет оправдался - все прошло благополучно.