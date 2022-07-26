Гордость Северного флота: как атомную подлодку «Северодвинск» готовят к Дню ВМФ

Помимо «Северодвинска», в параде примут участие и другие корабли Северного флота - фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге идет подготовка к Главному военно-морскому параду на День ВМФ. На днях в город на Неве прибыл атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск». Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко показал, как выглядит подлодка изнутри.

«Передвигаться по трапам, конечно, не очень удобно, особенно без подготовки, но теперь я попадаю в третий, жилой отсек. И здесь уже вполне комфортно и даже просторно», - сказал он.

Помимо «Северодвинска», в параде примут участие и другие корабли Северного флота - фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 31-е число. На флотах пройдут праздничные мероприятия и парады. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге.

Подлодка «Северодвинск» построена по базовому проекту 885 «Ясень». Подводная скорость подлодок проекта составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток.

На вооружении находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр», «Оникс». В прошлом году Минобороны России опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов