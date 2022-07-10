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Шредер заявил, что не упустит возможности переговоров с Путиным

Максим Крюков
23:32 10.07.2022
Он отметил, что конфликт на Украине можно закончить только путем дипломатических переговоров.
Шредер заявил, что не упустит возможности переговоров с Путиным
© Фото: Jens Schicke via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не собирается отказываться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я не буду отказываться от своих возможностей по переговорам с президентом Путиным», - сказал он.

Политик выразил уверенность, что конфликт на Украине невозможно решить военным методом, подчеркнув, что его можно закончить исключительно путем дипломатических переговоров.

Ранее экс-канцлер Германии заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у РФ. Он добавил, что после окончания специальной военной операции на Украине «придется вновь взаимодействовать с Россией».

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