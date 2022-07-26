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Еще несколько детей получили травмы на шоу каскадеров в Иваново

Анна Назайкина
15:00 26.07.2022
Так, на 7-летнюю девочку упал каскадер, не справившийся с трюком во время представления.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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В Ивановской области после того, как на шоу каскадеров получили травмы несколько детей, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мероприятие проходило с 21 по 24 июля на стадионе «Спартак». По данным следствия, в ходе проведения шоу трое детей получили различные травмы.

«На 4-летнюю девочку, находившуюся на трибуне, с арены прилетел кусок горячей резины с каскадерской машины. На 7-летнюю девочку упал каскадер, не справившийся с трюком во время шоу, а 7-летний мальчик провалился в разъехавшуюся трибуну и ударился животом», - уточнили в СК.

Было добавлено, что медики осмотрели пострадавших детей, госпитализировать их не пришлось. На данный момент следователи устанавливают организаторов шоу, которые отвечали за обеспечение безопасности на мероприятии.

Накануне в Сети появились кадры ЧП с загоревшейся машиной на шоу каскадеров в Иваново. Разогнавшийся багги перевернулся и загорелся. При этом в салоне авто, как утверждалось, находился мужчина со своим маленьким сыном.

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