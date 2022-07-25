Огненно опасный трюк: кадры ЧП с загоревшейся машиной на шоу каскадеров в Иваново

Разогнавшийся багги должен был перелететь через расставленные препятствия. Однако внедорожник перевернулся и загорелся.

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Прокуратура в Иваново сообщила, что проводит проверку после появления информации о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров.

Ранее в социальных сетях появились кадры несчастного случая. Как утверждалось, разогнавшийся багги должен был перелететь через расставленные препятствия. Однако внедорожник перевернулся и загорелся. При этом в салоне с водителем якобы находился мужчина со своим восьмилетним сыном.

«Прокуратура Октябрьского района города Иваново по поручению прокуратуры области начала проверку в связи с размещенной в сети интернет информацией о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров, проходившего 24 июля на стадионе "Спартак" в Иванове», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что в настоящий момент появившаяся в Сети информация о том, что в загоревшейся машине находился мальчик, уточняется.

«Установлено, что за помощью к работникам скорой помощи обратился только 40-летний мужчина-каскадер, получивший ожоги», - добавили в прокуратуре.

В тоже время на сайте регионального СК утверждается, что, по данным следствия, в ходе шоу при исполнении прыжка, пострадали два человека, в том числе ребенок.