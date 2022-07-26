Испания и Португалия договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%

ЕК согласилась дать странам Евросоюза все запрошенные четыре блока исключений из плана сокращения потребления газа.

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Испания и Португалия согласовали с Брюсселем сокращение потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. Об этом сообщает телеканал LaSexta.

По данным телеканала, договоренность была достигнута во вторник, 26 июля, на встрече министров энергетики ЕС.

ЕК также согласилась дать странам Евросоюза все запрошенные четыре блока исключений из плана сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года, говорится в заявлении исполнительного органа. В частности, сокращение не распространяется на страны, не связанные с газотранспортной и электрической инфраструктурой ЕС, и серьезно зависящие от газа для выработки электроэнергии. К ним относятся Кипр, Мальта, Ирландия, исключения также могут иногда применяться к Испании, Португалии, Венгрии и другим государствам.

Как следует из соглашения, сокращение газа будет исключительно добровольным, однако предусмотрена возможность объявления «общесоюзной тревоги», которая сделает это сокращение обязательным.

Еврокомиссия ранее предложила сократить потребление газа на 15%, что вызвало возражения в Испании, Португалии, Франции, Польше и ряде других государств. По данным экспертов, энергетический кризис способен привести Евросоюз к расколу, расхождения во взглядах являются первыми предпосылками к этому.