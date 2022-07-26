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В США усомнились в исключительных правах Украины на борщ

Вадим Синицын
01:55 26.07.2022
Исследователь подчеркнула, что борщ явно старше самих хроник, которые подтверждают его существование. Более того, возможно, борщ старше, чем русский и украинский этногенезы.
В США усомнились в исключительных правах Украины на борщ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Украина едва ли может заявлять исключительные права на борщ. К такому выводу пришла исследователь из США Катя Седжвик.

Как говорится в статье Седжвик, опубликованной в издании The American Conservative, история не сохранила имя изобретателя этого супа. Исследователь подчеркнула, что борщ явно старше самих хроник, которые подтверждают его существование. Более того, возможно, борщ старше, чем сами русская и украинская национальности.

Однако, утверждает Седжвик, даже если предположить, что блюдо было придумано на территории современной Украины, то все равно неизвестно, кто именно догадался украсить суп его ключевым элементом – свеклой.

«Одно из самых ранних упоминаний о блюде можно найти в дневнике немецкого купца 1584 года, путешествовавшего в Киев, тогда город в Речи Посполитой. Еще одно упоминание о борще появилось в московском трактате XVI века о семейной культуре под названием Домострой. Трудно не прийти к выводу, что в то время кулинарное лакомство уже было широко распространено в регионе. Суп явно предшествует историческим записям, подтверждающим его существование, и, возможно, старше русской и украинской национальности», - говорится в материале.

Автор статьи отметила, что и русские, и украинцы по праву могут включать различные версии борща в свои кулинарные книги. Обе страны активно готовят и употребляют этот суп, и каждая множество раз «пересобрала» его для себя, сделав частью национальной кухни.

Первого июля 2022 года ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины на включение в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. По словам главы комитета посла Марокко Самира Аддара, власти Украины призвали «рассмотреть этот вопрос в срочном порядке».

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