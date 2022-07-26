Расчеты С-400 Балтфлота отразили воздушный удар условного противника

Самолеты условного противника были обнаружены дежурными расчетами радиотехнических подразделений БФ при помощи комплексов радиолокационной разведки «Небо-У», «Небо-М» и мобильных РЛС «Каста».

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Расчеты зенитных ракетных систем С-400 из соединения противовоздушной обороны Балтийского флота отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«В рамках плановых учений отрабатывались вопросы прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей», - говорится в сообщении.

Самолеты условного противника были обнаружены дежурными расчетами радиотехнических подразделений БФ при помощи комплексов радиолокационной разведки «Небо-У», «Небо-М» и мобильных РЛС «Каста».

Расчеты систем С-400, в свою очередь, взяли цели на сопровождение, захватили их и уничтожили электронными пусками при входе условного противника в дальнюю границу зоны поражения.

Всего было произведено более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям условного противника. При этом проводилось массовое радиоподавление авиации условного противника.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в плановом мероприятии было задействовано более 10 единиц техники и около 100 военнослужащих.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов