Навести чистоту: как Тихоокеанский флот готовится к Дню ВМФ России

Экипажи кораблей ТОФ, которые будут ошвартованы в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке, красят борта, палубы и надстройки. Кроме этого, готовятся флаги расцвечивания, а также ночная иллюминация.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Тихоокеанский флот готовится к Дню военно-морского флота. Кадры «наведения чистоты» на фрегате «Маршал Шапошников» публикует Минобороны России.

Экипажи кораблей ТОФ, которые будут ошвартованы в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке, красят борта, палубы и надстройки. Кроме этого, готовятся флаги расцвечивания, а также ночная иллюминация.

«В парадном строю в бухте Золотой Рог назначенные места займут фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль МПК-221, ракетный катер Р-261, базовый тральщик БТ-100 и подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк"», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

У военных моряков остается неделя на наведение лоска. Они готовят и парадную форму одежды - недавно полученные белоснежные комплекты гладят и оборудуют знаками отличия.

Ранее «Звезда» показывала, как прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов