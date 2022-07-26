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Навести чистоту: как Тихоокеанский флот готовится к Дню ВМФ России

11:05 26.07.2022
Экипажи кораблей ТОФ, которые будут ошвартованы в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке, красят борта, палубы и надстройки. Кроме этого, готовятся флаги расцвечивания, а также ночная иллюминация. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Тихоокеанский флот готовится к Дню военно-морского флота. Кадры «наведения чистоты» на фрегате «Маршал Шапошников» публикует Минобороны России. 

Экипажи кораблей ТОФ, которые будут ошвартованы в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке, красят борта, палубы и надстройки. Кроме этого, готовятся флаги расцвечивания, а также ночная иллюминация. 

«В парадном строю в бухте Золотой Рог назначенные места займут фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль МПК-221, ракетный катер Р-261, базовый тральщик БТ-100 и подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк"», - уточнили в российском оборонном ведомстве. 

У военных моряков остается неделя на наведение лоска. Они готовят и парадную форму одежды - недавно полученные белоснежные комплекты гладят и оборудуют знаками отличия. 

Ранее «Звезда» показывала, как прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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