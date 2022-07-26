Навести чистоту: как Тихоокеанский флот готовится к Дню ВМФ России
Тихоокеанский флот готовится к Дню военно-морского флота. Кадры «наведения чистоты» на фрегате «Маршал Шапошников» публикует Минобороны России.
Экипажи кораблей ТОФ, которые будут ошвартованы в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке, красят борта, палубы и надстройки. Кроме этого, готовятся флаги расцвечивания, а также ночная иллюминация.
«В парадном строю в бухте Золотой Рог назначенные места займут фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль МПК-221, ракетный катер Р-261, базовый тральщик БТ-100 и подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк"», - уточнили в российском оборонном ведомстве.
У военных моряков остается неделя на наведение лоска. Они готовят и парадную форму одежды - недавно полученные белоснежные комплекты гладят и оборудуют знаками отличия.
Ранее «Звезда» показывала, как прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов