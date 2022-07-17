Сложнее космоса: как тестируют реакторы для атомных подлодок

При проверке реакторов для атомных подводных лодок ученые даже поворачивают его на 45 градусов в рабочем состоянии.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Создание и испытание ядерных энергетических установок для атомных подлодок гораздо сложнее, чем объекты, созданные для освоения космоса. При этом ученым еще и приходится создавать экстремальные условия для реактора - он должен работать даже при крене в 45 градусов. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил научный руководитель НИТИ Вячеслав Василенко.

«Ядерная энергетическая установка - это венец человеческой мысли, который позволяет подводному кораблю быть настоящим подводным кораблем. На этом стенде предусмотрена возможность поворота конкретно самого отсека на угол до 45 градусов. И как раз на этих кренах установка должна была показать свои тактико-технические характеристики. Если сравнивать сложность тех конкретных систем ядерной энергетической установки с установками, которые мы запускаем в космос - на два порядка они сложнее», - рассказал Василенко.

По его словам, подобные стенды могут строить лишь Россия, США, Англия и Франция. Но наша разработка еще и дала толчок к развитию первых цифровых систем управления на атомных подводных лодках.

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