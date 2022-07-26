Два человека погибли от взрыва в гаражном кооперативе в Сергиевом Посаде

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На улице Железнодорожная в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв в гаражном кооперативе. В результате происшествия погибли два человека. Информация о пострадавших еще уточняется.

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролируются прокуратурой», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, на прошлой неделе в Москве на Ленинском проспекте загорелась крыша жилого многоквартирного дома. В итоге из него пришлось эвакуировать 400 человек.

Тогда в результате происшествия никто не пострадал. Пожар удалось оперативно ликвидировать.