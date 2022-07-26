Министр юстиции РФ и ряд губернаторов попали в санкционный список Британии

Всего же список увеличился на 42 позиции.

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Сегодня Великобритания обновила российский санкционный список. В него попали руководители нескольких регионов. Среди них - губернаторы Московской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской и Самарской областей, а также главы Башкирии и Чувашии.

Кроме того, под санкции попал и министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. В списке оказались глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Всего же список увеличился на 42 позиции. В него попали не только политики, но и, например, журналист Грэм Филлипс.

Напомним, недавно стало известно, что Евросоюз планирует предложить включить в санкционный список 50 физических и юридических лиц из России. ЕС намерен это сделать в рамках седьмого пакета антироссийских санкций.