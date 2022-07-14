Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против 50 россиян

Утверждается, что Евросоюз планирует принять седьмой пакет санкций уже на следующей неделе.

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Евросоюз планирует предложить включить в санкционный список 50 физических и юридических лиц из России. ЕС намерен это сделать в рамках седьмого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как утверждается, Евросоюз планирует принять пакет уже на следующей неделе. Кроме этого, он будет направлен на ужесточение ранее принятых ограничений и включит шаги в отношении золота.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовится к рассмотрению седьмой пакет санкций против России, в котором не будет ограничения на поставки газа. По словам премьера Чехии Петра Фиалы, ряд европейских стран очень сильно зависят от голубого топлива из России. Они не успеют перестроить экономики в условиях ограничений.