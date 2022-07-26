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УФСБ задержала подозреваемого в финансировании МТО «Хайят Тахрир аш-Шам»*

Виктория Ивашечкина
13:29 26.07.2022
В течение полугода мужчина осуществил более 17 денежных переводов лицам, которые подозреваются в террористической деятельности.
© Видео: УФСБ России по городу Москве и Московской области © Фото: УФСБ России по городу Москве и Московской области
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Московские силовики задержали финансировавшего террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. Уточняется, что задержанный оказался выходцем из среднеазиатской страны, получивший в 2017 году гражданство России.

«В период с июля 2021 по январь 2022 года гражданин осуществил более 17 переводов лицам, обоснованно подозреваемым в террористической деятельности», - говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что на арестованного подозреваемого возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

В апреле этого года сотрудники ФСБ задержали в девяти регионах России десять пособников террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Уточнялось, что задержанные создали сеть для сбора и перевода денег на счета третьих лиц, которые направляли их на нужды боевиков в Сирии под видом благотворительной помощи.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

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