ФСБ задержала в регионах РФ 10 пособников МТО «Хайят Тахрир аш-Шам»*

По данным службы, задержанные создали сеть для финансирования боевиков в Сирии.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности при поддержке Росгвардии задержали в девяти регионах России 10 пособников запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. По данным ФСБ, задержанные создали сеть для сбора и перевода денег на счета третьих лиц, которые направляли их на нужды боевиков в Сирии под видом благотворительной помощи.

«Федеральной службой безопасности при поддержке Росгвардии на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность 10 пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей на территории Сирии», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В июле прошлого года ФСБ распространила оперативное видео, на котором запечатлено задержание сторонника запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, который был задержан в Уфе. Согласно данным ведомства, экстремист вел подготовку теракта.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.