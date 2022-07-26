В ДНР заявили, что обстрел нефтебазы в Донецке проводился из РСЗО HIMARS производства США

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные нанесли удар по нефтебазе в Донецке ракетами американской РСЗО HIMARS, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев опубликовал кадры с места мощного возгорания нефтебазы в Буденновском районе Донецка. Масштаб ЧП мог быть более серьезным, если бы спасатели не успели вовремя отбуксировать цистерны.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. HIMARS может использовать как неуправляемые ракеты типа М26, так и управляемые ракеты GMLRS типа М30 и М31, которые наводятся на цель с помощью системы GPS и отличаются высокой точностью.

Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. РСЗО HIMARS передают Украине США.