В стране и мире Зампред Хуснуллин сообщил о старте выплат и пенсий в Харьковской области Егор Левин Марат Хуснуллин отметил, что ситуация непростая, но выплаты начались. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале выплат зарплат и социальных пособий бюджетникам и пенсионерам Харьковской области. «Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать. Пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», - заявил он в своем Telegram-канале. Ранее российские военнослужащие укрепили береговой устой и провели сварочные работы на мосту в Харьковской области, который пострадал от ударов ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика