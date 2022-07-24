Зампред Хуснуллин сообщил о старте выплат и пенсий в Харьковской области
Марат Хуснуллин отметил, что ситуация непростая, но выплаты начались.
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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале выплат зарплат и социальных пособий бюджетникам и пенсионерам Харьковской области.
«Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать. Пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», - заявил он в своем Telegram-канале.
Ранее российские военнослужащие укрепили береговой устой и провели сварочные работы на мосту в Харьковской области, который пострадал от ударов ВСУ.