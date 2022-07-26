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В МО РФ заявили об уничтожении украинской РЛС контрбатарейной борьбы производства США в ДНР

12:38 26.07.2022
По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 была уничтожена в районе населенного пункта Ягодное.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинской РЛС контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Конашенков сообщил об этом, перечисляя украинские военные объекты, уничтоженные за сутки силами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. 

«Уничтожено: пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Березнеговатое Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное Донецкой Народной Республики, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево Донецкой Народной Республики», - заметил Игорь Конашенков. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства перечислил и объекты, пораженные оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Этими объектами стали восемь украинских пунктов управления. Они принадлежали в том числе подразделениям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соль в ДНР, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригадам в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Полигон под Николаевом. 

Конашенков озвучил и суточные итоги контрбатарейной борьбы. Российские войска подавили украинскую батарею РСЗО «Ураган» и артиллерийскую батарею гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Дзержинск в ДНР. Также были подавлены шесть вражеских взводов РСЗО «Град». Они находились в районах населенных пунктов Широкое, Березнеговатое в Николаевской области, Терноватое и Юльевка в Запорожской области, а также Парасковиевка и Красное в ДНР.

Также были поражены четыре украинских артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов САУ «Гвоздика» и девять взводов орудий Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Северск, Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Раздольное, Переездное, Подгорное, Северное (ДНР), Перше Травня (Днепропетровская область), Новопавловка, Затишье (Запорожская область), Висунск и Калиновка (Николаевская область), а также Пятигорское, Скрипаи и Петровка (Харьковская область). 

Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, российскими средствами ПВО за сутки были уничтожены два украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Дмитровка в Харьковской области и Вавилово в Николаевской области. 

Еще официальный представитель Минобороны России рассказал об уничтожении польских наемников «Иностранного легиона» высокоточными ракетами на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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