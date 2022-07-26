Россия пока не будет выдавать электронные визы иностранцам

По словам Ивана Волынкина, преградами для поездок иностранцев в Россию также остаются транспортная логистика и дороговизна билетов.

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Россия пока не планирует открывать возможность получения электронных виз иностранцам из-за недружественных действий европейских стран. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Он напомнил, что в марте этого года Европа в одностороннем порядке частично приостановила действие соглашений об упрощении поездок граждан. Были ужесточены общие подходы к выдаче виз россиянам.

«В рамках ответных мер учитывалось то, что Европа составляет подавляющее большинство в списке государств, гражданам которых может быть выдана единая электронная виза», - цитирует ТАСС слова Волынкина.

Представитель МИД РФ при этом подчеркнул, что основными преградами для поездок иностранцев в Россию остаются транспортная логистика и дороговизна билетов, а не процесс получения визы.

«Даже с запуском электронной визы в ближайшее время вряд ли стоит ожидать кратного увеличения количества поездок иностранцев в Россию», - подытожил Иван Волынкин.

Ранее представитель МИД РФ заявил, что Москва из-за действий Запада не исключает того, что в будущем гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы. По словам Волынкина, наблюдается фактически полная приостановка оформления виз россиянам в расположенных в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.