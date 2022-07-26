Производитель упаковки Tetra Pak передаст свой завод российскому бизнесу

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Компания Tetra Park приняла решение уйти из России и передать свое подразделение местному менеджменту. Это объясняют тем, что санкции привели к нарушениям в цепочках поставок, поэтому невозможно продолжать поддержку операционной деятельности в стране.

«Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков», — передает РБК сообщение пресс-службы Tetra Park.

Отмечается, что еще в апреле компания запретила своему подмосковному заводу печатать упаковку для кефира и ряженки, а в июне власти Швеции запретили ей экспортировать продукцию в Россию.

Напомним, недавно стало известно, что канадская компания IMAX, представляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию. Сотрудники были уволены, а вице-президент по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, переехал из Москвы в Лондон.