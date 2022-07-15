Медики в Аризоне разрешили баскетболистке Грайнер употреблять каннабис

Спортсменка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево, в ее ручной клади обнаружили наркотик. Против спортсменки возбудили дело о контрабанде наркотиков.

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Адвокат баскетболистки из США Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотических веществ, заявила в суде, что врачи в Аризоне дали ей разрешение на употребление каннабиса. Также сторона защиты представила соответствующие данные медицинского обследования.

«Лечащий врач дал Бриттни рекомендации по использованию медицинского каннабиса. Разрешение было выдано от имени Министерства здравоохранения штата Аризона», - сообщила сторона защиты.

Как утверждается, баскетболистка проходила медобследование, она жаловалась на хронические «изнуряющие боли». Также были представлены анализы, которые были сданы в рамках антидопинговой проверки, они показали отсутствие запрещенных веществ.

Адвокат Грайнер добавила, что она с 2015 года платила огромные налоги в РФ. Следующее заседание состоится 26 июля.

Американскую спортсменку задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево, в ее ручной клади обнаружили наркотик. Против спортсменки возбудили дело о контрабанде наркотиков, ей грозит до десяти лет тюрьмы.