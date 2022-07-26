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Вместо доллара и евро: финансовый эксперт допустил появление единой валюты для стран БРИКС

Виктория Ивашечкина
11:26 26.07.2022
Василий Коновалов также подчеркнул, что позиции американской валюты не выглядят абсолютно незыблемыми.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Эксперт финансовых рынков, финансист Василий Коновалов в беседе со «Звездой» рассказал о том, какая валюта со временем сможет заменить доллар и евро. Коновалов предположил, что в будущем может появиться региональная валюта, к примеру, для стран БРИКС. При этом доминирования валюты какой-либо отдельной страны, скорее всего, не будет.

«В целом что может прийти на место доллару и евро? Очевидно, какие-то отдельные региональные валюты, которые набирают силу. Возможен аналог евро, только для других регионов. Может быть, в будущем будет единая валюта для стран БРИКС», - подчеркнул финансист.

По его словам, эти страны обладают «гигантским экономическим потенциалом и обеспечены сырьем».

«Позиции доллара не выглядят абсолютно незыблемыми с учетом того, что цифровая валюта развивается. В большинстве стран мира криптовалюты легализованы или выпускаются государственные варианты цифровых денег», - также отметил Коновалов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар все больше теряет свои позиции в мире. Он подчеркнул, что процесс дедолларизации уже запущен и остановить его не получится. По словам Володина, данная валюта используется в качестве «инструмента политической борьбы». Отрицательному процессу способствуют и изменения геополитического характера, считает спикер.

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