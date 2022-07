В стране и мире Украине предрекли финансовую катастрофу Сергей Лебедев Страна практически полностью потратила свои бюджетные ресурсы. © Фото: antomoro, Kiev 110 Monument to the Motherland, Free Art 1.3, Wikimedia Читайте нас на: Украина вскоре может оказаться на пороге финансовой катастрофы из-за того, что практически потратила свои бюджетные ресурсы. Они могут закончиться уже предстоящей осенью. Всему виной - рост военных расходов. Как пишет британская газета Financial Times, правительство страны столкнется с тем, что ему нечем будет поддерживать даже социальную сферу. Кроме того, государство не сможет продолжать боевые действия. При этом власти сильно ограничены в источниках финансирования. Без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины «уйдет в крутое пике». Напомним, что недавно депутат бундестага предрекла экономический крах Германии из-за противостояния с Россией. Сара Вагенкнехт призвала прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку Берлин не способен выжить без энергоносителей из РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика