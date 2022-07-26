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Украине предрекли финансовую катастрофу

Сергей Лебедев
11:22 26.07.2022
Страна практически полностью потратила свои бюджетные ресурсы.
Украине предрекли финансовую катастрофу
© Фото: antomoro, Kiev 110 Monument to the Motherland, Free Art 1.3, Wikimedia
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Украина вскоре может оказаться на пороге финансовой катастрофы из-за того, что практически потратила свои бюджетные ресурсы. Они могут закончиться уже предстоящей осенью. Всему виной - рост военных расходов.

Как пишет британская газета Financial Times, правительство страны столкнется с тем, что ему нечем будет поддерживать даже социальную сферу. Кроме того, государство не сможет продолжать боевые действия.

При этом власти сильно ограничены в источниках финансирования. Без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины «уйдет в крутое пике».

Напомним, что недавно депутат бундестага предрекла экономический крах Германии из-за противостояния с Россией. Сара Вагенкнехт призвала прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку Берлин не способен выжить без энергоносителей из РФ.

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