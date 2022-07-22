Депутат бундестага предрекла экономический крах ФРГ из-за противостояния с Россией

По мнению депутата Вагенкнехт, ФРГ не способно выжить без российских энергоносителей.

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Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без энергоносителей Российской Федерации. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт.

«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо - необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся», - приводит Der Spiegel ее слова в интервью агентству DPA.

Как считает немецкий депутат, экономическое противостояние ФРГ и России может разрушить немецкую экономику.

Ранее немцы потребовали от властей Германии запустить «Северный поток-2» после заявления президента России Владимира Путина. Жители ФРГ также указали на бессмысленность ограничительных мер, которые вводят западные страны.