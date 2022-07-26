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Два смерча после сильного ливня образовались над морем в Геленджике

Сергей Лебедев
10:15 26.07.2022
Они шли в сторону берега, но уже через некоторое время исчезли.
© Видео: VK, gelpriboy, kubannews © Фото: VK, kubannews
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Ночью на Геленджик обрушился сильный дождь. В результате непогоды центр города ушел под воду. Так, например, «затонули» набережная и Платановая аллея. Местами уровень воды доходил до полуметра.

Также утром в Геленджике над морем появились два смерча. Они шли в сторону берега, но уже через некоторое время исчезли. Сейчас оперативные службы устраняют последствия непогоды.

Напомним, что на днях из-за сильного дождя затопило Сочи. Сильнее всего накрыло ливнями Лазаревский и Хостинский районы. Там за ночь выпало до 90 миллиметров осадков.

В итоге затопило улицы, дворы и участки федеральных трасс. Сильными потоками воды смыло множество автомобилей.

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